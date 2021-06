The Suicide Squad, James Gunn conferma la liberà creativa: 'Potevo far morire chiunque'

Intervistato da Total Film, James Gunn è tornato a parlare della libertà creativa che Warner Bros. gli ha concesso durante la lavorazione di The Suicide Squad, nuova pellicola DC con Margot Robbie, Idris Elba e John Cena in arrivo ad agosto.

Nello specifico, il regista dei Guardiani della Galassia ha rivelato che lo studio non solo gli ha dato pieno accesso alla libreria dei personaggi, ma ha anche lasciato che scegliesse in prima persona quali membri della Squadra Suicida uccidere e quali invece sarebbero sopravvissuti.

"Hanno detto che potevo tenere tutti i personaggi o farli fuori tutti. Potevo creare una squadra completamente nuova, cosa che ho preso in considerazione, e mi hanno detto che potevo uccidere chiunque", ha spiegato Gunn. "Warner era praticamente d'accordo su tutto fin dall'inizio, da quando ho iniziato ad occuparmi del progetto. Si sono fidati molto di me durante l'intero processo, quasi al punto che mi sono spaventato, perché in questo film c'è davvero tutto me stesso, al 100%. Non c'è nessuno da incolpare se qualcosa va storto, tranne me stesso!"

L'autore ha confermato dunque un forte cambio di tendenza rispetto a quanto accaduto di recente, per esempio, con Zack Snyder e il suo Justice League, che invece si era ritrovato a lottare duramente contro le scelte dei dirigenti per imporre la propria visione.

Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale italiane il 5 agosto 2021. Intanto, a proposito di DC, Andy Muschietti ha svelato un primo sguardo al costume di Supergirl in Flash.