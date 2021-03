The Suicide Squad, James Gunn condivide il primo spot televisivo: 'Capaldi talks!'

La voce di Peter Capaldi fa da sottofondo al primo spot televisivo di The Suicide Squad postato sui social da James Gunn, a pochi giorni di distanza dal sensazionale trailer di questa nuova avventura targata DC Comics.

Questo nuovo filmato di The Suicide Squad ci permette di dare un ulteriore sguardo agli amatissimi personaggi di Harley Quinn e Pensatore. Con il fallimento del primo Suicide Squad ancora vivo nella memoria, la Warner Bros. sta cercando di reinventare il team antieroe DC. Il regista dei Guardiani della Galassia è stato chiamato a scrivere e dirigere questo semi-sequel, semi-riavvio della pellicola del 2016, che introdurrà una nuova Task Force X che si imbarca in una pericolosa missione suicida. Solo una cosa è certa: molti di loro moriranno.

Il principale obiettivo di questo strampalato gruppo di antieroi sarà il dittatore Silvio Luna, in possesso di segreti relativi a esperimenti nazisti. La squadra come ormai sappiamo piuttosto bene di dividerà in due parti, una principale ed una di supporto mentre, il Pensatore di Peter Capaldi che ha già conquistato i fan di tutto il mondo, non dovrebbe far parte del gruppo, inizialmente, reclutato invece solo sull'Isola.

Vi ricordiamo che The Suicide Squad uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 5 agosto. Siete impazienti per questa nuova avventura?