The Suicide Squad: James Gunn celebra il creatore del fumetto con una foto dal set

In occasione del compleanno di John Ostrander, ovvero il creatore della Suicide Squad per la DC Comics, James Gunn ha voluto postare sul suo account Instagram una foto che lo ritrae insieme al celebre fumettista sul set dell'imminente The Suicide Squad, che arriverà contemporaneamente in sala e in streaming su HBO Max il prossimo agosto.

E non è tutto, perché James Gunn ha anche rivelato che Ostrander ha anche un ruolo nel suo film: interpreterà il Dr. Fitzgibbon. "Auguri di buon compleanno a John Ostrander, il creatore della Suicide Squad, il fondatore e fondamento del nostro film. Eccoci qui sul set mentre stavamo girando il suo ruolo nei panni del Dr. Fitzgibbon".

Successivamente alla condivisione dello scatto sul social, alla domanda di un fan se veramente Ostrander sia stato l'influenza maggiore su The Suicide Squad, il regista aveva risposto: "Assolutamente, la Suicide Squad di John Ostrander è stata la più grande influenza per il film (insieme a Quella sporca dozzina di Aldrich). John è anche un bravo attore, interpreta il Dr. Fitzgibbon nel film".

James Gunn ha confermato ufficialmente ieri che i lavori per The Suicide Squad sono ufficialmente conclusi. Il regista di Guardiani della Galassia ha dichiarato su Twitter che finalmente tutto quanto concerne i dettagli sul film sono stati terminati e ora non resta che attenderne l'uscita. Per il film non sono state necessarie riprese aggiuntive e inoltre il regista ha confermato che 'il film è mio al 100%', senza intromissioni artistiche da parte della produzione.

The Suicide Squad ha avuto fortuna, visto che le riprese si sono concluse poco prima che scoppiasse la pandemia, dando modo al team di lavorare successivamente soltanto agli effetti visivi.

