The Suicide Squad, James Gunn e il cast del film se la ridono in questa foto dal set

Il regista di The Suicide Squad James Gunn ha condiviso sui social una nuova foto in compagnia del cast del film DC, e se le grosse risate che sembrano farsi gli attori nello scatto in questione sono di una qualche indicazione, al cinema ne vedremo davvero delle belle.

Ora che si può finalmente tornare al cinema, il calendario delle uscite in sala inizia a riempirsi di grandi titoli, e uno dei blockbuster più attesi è sicuramente The Suicide Squad, il cinecomic diretto da James Gunn.

Da quello che abbiamo visto finora grazie ai trailer e ai vari materiali promozionali, la pellicola "sequel/soft reboot" di quella del 2016 diretta da David Ayer ci riserverà grosse sorprese, a partire dai villain (sappiamo ad esempio che tra questi vi sarà Starro, ma chi lo interpreterà?).

Non solo, ma come dopotutto dovevamo aspettarci dal regista de I Guardiani della Galassia, humor e ironia saranno tra i punti forti di The Suicide Squad, e non stupisce quindi vedere come questi elementi sembrano essere stati una costante anche durante le riprese.

Nella nuova foto condivisa da James Gunn (che trovate anche in calce alla notizia), infatti, in cui lo vediamo in compagnia di gran parte del cast del film, da Joel Kinnaman a Margot Robbie, stanno ridendo tutti di gran gusto, chissà per quale motivo (Sean Gunn nei commenti suggerisce che stiano tutti ridendo di Michael Rooker, ma chissà se è vero... Di certo, Rooker sembra il meno entusiasta del gruppo).

E voi, quante risate credete che vi farete guardando The Suicide Squad? Fateci sapere nei commenti quanto attendete il nuovo cinecomic DC.