The Suicide Squad: James Gunn e il cast del film intagliano le zucche per Halloween

James Gunn ha condiviso su Instagram una nuova immagine che lo ritrae insieme a parte del cast di The Suicide Squad, mentre intaglia zucche per Halloween. Tra i membri del cast presenti nella foto si riconoscono Peter Capaldi e Steve Agee, con Pom Klementieff di Guardiani della Galassia. Gunn è insieme alla fidanzata e Jennifer Holland.

Nonostante la lavorazione del film sia circondata da un alone di mistero, James Gunn tiene molto al rapporto con i fan attraverso i social network e si premura spesso di aggiornare i suoi canali per poter rimanere in contatto con gli appassionati.

Oltre alle foto dal set, il regista ama condividere con i fan anche immagini più goliardiche della propria vita privata come questi scatti che lo vedono impegnato nella preparazione di Halloween.



Il primo film di Suicide Squad seguiva le vicende della Squadra Suicidi della DC, composta da Will Smith nei panni di Deadshot, Margot Robbie in quelli di Harley Quinn e Jared Leto nelle vesti di Joker. Ci sarà qualche cambiamento invece nella nuova versione di James Gunn, The Suicide Squad, con - tra gli altri - David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Alice Braga, Idris Elba e Michael Rooker.

The Suicide Squad arriverà nelle sale il 6 agosto 2021.

Nel dietro le quinte di The Suicide Squad vediamo Joel Kinnaman allenarsi con John Cena e soffermarsi su The Suicide Squad e i nuovi Batman e Joker.