The Suicide Squad: James Gunn avverte i fan sul destino dei personaggi

James Gunn qualche ora fa ha pubblicato su Instagram un'immagine che contiene l'elenco del cast di The Suicide Squad. Tra new entry e nomi che tornano dal precedente film, il regista ha accompagnato la foto con una didascalia che ammonisce i fan:"Non affezionatevi troppo". Una frase sibillina che anticipa un destino negativo per diversi personaggi.

Tra i nomi nella lista, James Gunn si è portato anche qualche uomo della Marvel, come Michael Rooker e Taika Waititi, mentre del cast precedente tornano Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e Jai Courtney.

A risaltare è comunque quella didascalia che Gunn accompagna al post. Pare che il regista prometta agli spettatori che non saranno pochi i personaggi che moriranno nel film. Una prospettiva comprensibile, visto l'ampio parterre d'interpreti che parteciperanno,



I fan di The Suicide Squad sono al corrente del ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller, così come Joel Kinnaman sarà nuovamente Rick Flag e Jai Courtney riprenderà il ruolo di Capitan Boomerang.

Nel cast delle new entry spiccano in particolare Idris Elba - che potrebbe interpretare Bronze Tiger - David Dastmalchian nel ruolo di Pokadot Pan e John Cena in quello di Peacemaker.

La differenza rispetto al primo film è quindi la possibile presenza di più morti; nella pellicola di David Ayer gli unici a non sopravvivere furono Slipknot (Adam Beach) e El Diablo (Jay Hernandez).

James Gunn inizierà le riprese di The Suicide Squad entro fine settembre.