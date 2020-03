The Suicide Squad, James Gunn anticipa grossi effetti pratici e poco green screen

Il regista ha chiarito però di essere anche un fan della CGI, anticipando il suo approccio per The Suicide Squad : "Spero di non essere stato troppo negativo sulla CGI, che può essere bella, spettacolare e necessaria. Sono sempre grato agli artisti VFX che hanno lavorato ai miei film. Si tratta solo di non fare affidamento sulla post-produzione per fare il lavoro che dovrebbe essere fatto in produzione. La CGI è importante. Ma ho usato effetti pratici quando possibile con The Suicide Squad, compresi i set più grandi e belli che abbia mai visto da Beth Mickle, location reali, costumi reali di Judianna Makovsky, articoli pirotecnici di Dan Sudick, effetti protesici di Legacy e tanto altro."

The cost difference depends partly on what you’re doing and how good the work is. Cheap practical is cheaper than cheap CGI but cheap CGI could be cheaper than high quality practical. And you just can’t do a full-size practical, say, Mothra. https://t.co/k0dgi8V7hZ — James Gunn (@JamesGunn) March 4, 2020

Me too. I hope to God I’m not coming off as negative about CG which can be beautiful & spectacular & necessary; I’m forever grateful to the VFX artists who have worked on my films. This is just about not relying on post production to do the work that should be done in production. https://t.co/rpLlJIjY3t — James Gunn (@JamesGunn) March 5, 2020