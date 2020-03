The Suicide Squad, James Gunn anticipa dettagli sulla storia di Harley Quinn

Dopo averla vista recentemente in Birds of Prey e nelle nuove foto dal set di The Suicide Squad, la Harley Quinn di Margot Robbie è stata al centro di alcune nuove dichiarazioni del regista e sceneggiatore James Gunn.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'autore ha recentemente incontrato i suoi fan sulla propria pagina Instagram, dove ha svelato che Harley intraprenderà un vero e proprio "viaggio" all'interno del film. La domanda era relativa al numero di costumi che il personaggio della Robbie sfoggerà nel prossimo film DC, e basandoci sulla risposta potremmo supporre che il "viaggio" estetico ne rifletterà uno più interiore ed emotivo.

"Posso solo dire che sarà incredibile", ha spiegato la Robbie in una precedente intervista. "E' interessante vedere cosa fa un diverso regista di Gotham, di questi personaggi e di Harley, davvero. Sono affascinata da ciò che James Gunn trova interessante in lei rispetto a quello che Cathy Yan ha trovato interessante in Birds of Prey, o rispetto a ciò che David Ayer ha trovato interessante nel suo Suicide Squad. James è un tale amante dei fumetti, quindi il film sarà radicato nel materiale originale, il che è sempre importante per me. Potremo vedere un altro lato di Harley in The Suicide Squad, ed è bello perché il pubblico continua ad incontrarla in diversi punti della sua vita, come se fossero passati un paio d'anni rispetto all'incontro precedente. Certo, i film non sono direttamente collegati, ma come attore posso mapparla in un senso cronologico."

