The Suicide Squad, Jai Courtney insulta la Marvel in un'esilarante video intervista

Mentre si avvicina l'uscita dell' atteso The Suicide Squad di James Gunn, il membro del cast Jai Courtney ha preso parte ad una video intervista in cui ha scatenato le risate dei suoi colleghi per via di un'uscita contro la Marvel.

Quando gli è stato chiesto quale personaggio della Casa delle Idee avrebbe voluto vedere nella Squadra Suicide in caso di un eventuale crossover tra le due compagnie - idea che per altro è stata suggerita tempo fa dallo stesso Gunn - l'attore ha risposto con un secco "F****lo la Marvel" che ha suscitato l'ilarità di tutti i presenti nella chiamata, compreso Nathan Fillion. Insomma, una risposta degna del suo Captain Boomerang.

Vi ricordiamo che Courtney è uno dei quattro attori del primo Suicide Squad che riprenderanno i panni del loro personaggi anche in questo sequel/reboot di Gunn, insieme a Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller) e Joel Kinnaman (Rick Flag).

Vi ricordiamo che il film vedrà nel cast numerose altre star tra cui Idris Elba, John Cena, Michael Rooker, Alice Braga e Peter Capaldi, con Sylvester Stallone che presterà la voce a King Shark. L'uscita nelle sale italiane è fissata al prossimo 5 agosto.

Intanto, Margot Robbie ha scherzato sull'ossessione del web per i suoi piedi.