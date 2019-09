The Suicide Squad, Jai Courtney: 'Il film di James Gunn avrà un tono molto diverso'

Il The Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn è sicuramente uno dei prodotti Warner/DC più attesi dagli appassionati di cinefumetti, in particolare dopo la plateale delusione derivata dal primo discutibile film di David Ayer.

A prendere nuovamente le distanze dalla vecchia iterazione della storia ci ha pensato Jai Courtney, interprete di Captain Boomerang, che è stato riconfermato anche nel cast del nuovo film di Gunn. Lo ha fatto nel corso di un'intervista concessa a ComicBook a margine del suo tour promozionale per il film Semper Fi, nella quale ha dichiarato: "Non credo che il nuovo film si rivelerà strambo. E' molto divertente il fatto che ci stiamo riprovando con una serie di nuovi attori e alcuni dei vecchi. Sarà sicuramente diverso, questo sì, ma penso che tutti avessero il bisogno di questa nuova sfida e dell'energia che si porta dietro. Adoravo David, ho amato molto lavorare con lui e ci lavorerei di nuovo in un secondo. Ma anche con Gunn, è così prolifico e sa veramente, ovvio, quello che sta facendo. Sono impaziente di vedere cosa realizzerà. Sarà un film dal tono molto diverso, ma anche molto fico. Questo mondo si è evoluto da quello che avevamo lasciato; sarà la sua versione di quel mondo e sarà grandiosa".

Lo stesso Courtney, qualche giorno fa, aveva postato una foto per sancire l'inizio delle riprese di The Suicide Squad, che ha una data d'uscita fissata al 6 agosto 2021.

Come già rivelato dal regista, il cast vedrà il ritorno di Harley Quinn (Margot Robbie), Captain Boomerang (Jai Courtney), Rick Flag (Joel Kinnaman) e del supervisore della squadra, Amanda Waller (Viola Davis). Le new entry saranno invece Idris Elba, Peter Capaldi, Storm Reid, John Cena, Alice Braga, Nathan Fillion, Taika Waititi and Jennifer Holland, in ruoli ancora da rivelare ufficialmente. Il regista tornerà poi a lavorare con il fratello Sean e con Michael Rooker, già alleati ai tempi dei due Guardiani della Galassia.