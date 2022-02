The Suicide Squad: l'interprete di King Shark tornerebbe nel sequel in un attimo

Nel corso di una recente chiacchierata con ComicBook, Steve Agee ha confermato che tornerebbe più che volentieri a interpretare il personaggio di King Shark in un eventuale sequel di The Suicide Squad - Missione Suicida, il film che ha reboottato il franchise grazie a James Gunn e che poi ha dato il via allo spin-off su Peacemaker.

Nonostante The Suicide Squad non abbia fatto faville al box-office al momento della sua uscita nelle sale (ricordiamo che il film uscì in agosto in contemporanea anche su HBO Max in un periodo in cui parecchie sale erano chiuse e il pubblico aveva molta paura di tornarvi), la serie Peacemaker è stata un enorme successo in streaming, diventando il prodotto originale più visto da quando esiste la piattaforma della Warner.

Sebbene nella pellicola del 2021 il personaggio abbia la voce di Sylvester Stallone, ad interpretare il personaggio con l'utilizzo della motion-capture è stato Steve Agee, che nella serie Peacemaker interpreta il personaggio di John Economos, agente della A.R.G.U.S.; l'attore si è detto assolutamente interessato a tornare a interpretare King Shark in un eventuale sequel di The Suicide Squad:

"Ho amato al 100% fare King Shark. E' stato così divertente ed era il grosso del mio lavoro in The Suicide Squad. Nei panni di Economos avrò girato per forse cinque giorni, ma per King Shark saranno stati 70 o 75 giorni. Penso di aver speso più tempo di lavoro sul film di ogni altro attore. Penso che Margot Robbie fosse quella che ha lavorato per più tempo dopo di me, anche lei con una settantina di giorni".

Agee, quindi, ha specificato che gli piacerebbe moltissimi tornare come King Shark in un sequel: "E' stato divertente anche solo per stare accanto a Idris Elba, Margot Robbie, David Dastmalchian e Daniela Melchior. Dio, ci siamo divertiti tantissimo, ed è un personaggio così adorabile, ho veramente adorato farlo. Spero che, se lo utilizzeranno in qualche altro universo, me lo lascino rifare".

Nel frattempo, James ha spiegato perché si è rifiutato di usare Joker nel suo film.