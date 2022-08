The Suicide Squad, Idris Elba: 'Voglio Bloodsport vs Superman'

Uno dei migliori film DC usciti negli ultimi tempi è stato sicuramente The Suicide Squad di James Gunn. La commedia d'azione ha introdotto parecchi personaggi, tra i quali il Bloodsport di Idris Elba. Ora, dopo un anno dal suo debutto, l'attore vorrebbe tornare nel ruolo per combattere Superman.

A Variety, Elba ha raccontato: “Vorrei assolutamente raccontare la storia di Superman. Non c'è dubbio. Bloodsport contro Superman. Deve succedere”. Ora, per chiunque non abbia visto il film di Gunn, vi anticipiamo che Bloodsport è stato gettato nel penitenziario di Belle Reve per aver sparato proprio a Superman con un proiettile di kryptonite.

Per quanto riguarda Superman, sappiamo quanto piacerebbe ai fan poter rivedere Henry Cavill nel ruolo dell' iconico personaggio. Senza ombra di dubbio, un eventuale combattimento Bloodsport vs Superman sarebbe più che apprezzato.

Comunque, il DCEU sta per mettere in atto il suo piano decennale con Peacemaker, altro personaggio di The Suicide Squad, che tornerà per la sua seconda stagione il prossimo anno. Sarà interessante vedere se Bloodsport farà davvero parte di quel piano.

Qualunque sia il caso, è fantastico sentire l'entusiasmo di Elba per questo personaggio. In attesa di scoprire se Cavill tornerà come Superman o se Bloodsport avrà un futuro nel DCEU, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di The Suicide Squad.