The Suicide Squad, Idris Elba svela il suo ruolo ... ma nessuno lo ha capito

Durante la prima mondiale di Cats, il nuovo musical di Tom Hooper, la star Idris Elba ha svelato il suo ruolo in The Suicide Squad, nuovo progetto DC Films scritto e diretto da James Gunn.

Purtroppo però, con fare piuttosto sadico, l'attore al momento di annunciare il nome del suo personaggio ha iniziato a muovere le labbra senza proferire realmente parola, rendendo incomprensibile la rivelazione: nient'altro che una beffa per i fan, dunque, che dovranno aspettare ancora per scoprire il ruolo della star.

The Suicide Squad includerà anche Viola Davis come Amanda Waller, Margot Robbie come Harley Quinn, Jai Courtney come Captain Boomerang, Joel Kinnaman come Rick Flagg, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Steve Agee come King Shark, Daniela Melichior come Ratcatcher e John Cena come Peacemaker. Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker sono nel cast in ruoli attualmente sconosciuti.

The Suicide Squad arriverà nei cinema il 6 agosto 2021.

Tra i prossimi film DC citiamo Birds of Prey (7 febbraio 2020), Wonder Woman 1984 (5 giugno 2020), The Batman (25 giugno 2021), Black Adam (22 dicembre 2021), Shazam! 2 (1 aprile 2022), The Flash (1 luglio 2022) e Aquaman 2 (16 dicembre 2022).

