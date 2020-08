The Suicide Squad, Harley Quinn avrà un nuovo tatuaggio: guardate!

Insieme a The Batman di Matt Reeves, l'evento più importante della Hall of Heroes del DC FanDome è stato senza dubbio il panel di The Suicide Squad di James Gunn, che ci ha finalmente svelato tutti i personaggi protagonisti del film e anche il nuovo look dell'Harley Quinn della splendida e bravissima Margot Robbie.

Tra le curiosità legate proprio al suo nuovo aspetto, diverso da quello del primo Suicide Squad e del deludente Birds of Prey, c'è sicuramente il nuovo tatuaggio sulla spalla sinistra, che potete vedere nell'immagine in calce alla notizia. Ed è interessante perché in continuity con la sua evoluzione all'interno dell'Universo DC, ormai emancipata e pronta a combattere e vivere per se stessa e per i propri obiettivi, senza dipendere da nessuno.



Il tatuaggio dice infatti "proprietà di nessuno".



The Suicide Squad sarà distribuito da Warner Bros. ad agosto 2021: il film, scritto e diretto da James Gunn, vanta un cast gigantesco che include le new entry del franchise Nathan Fillion, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker come membri attivi della nuova Task Force X.

Insieme a loro ritorni illustri dal precedente film del 2016 diretto da David Ayer, come Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Viola Davis come Amanda Waller, Jai Courtney come Capitano Boomerang e Joel Kinnaman come Rick Flagg. Infine David Dastmalchian vestirà i panni di Polka-Dot Man, Steve Agee quelli di King Shark e Daniela Melchior quelli di Ratcatcher.

Per altri approfondimenti ecco cos'ha detto Margot Robbie a proposito del futuro di Harley Quinn. Inoltre, durante il DC FanDome sono stati svelati tutti i supercriminali presenti in The Suicide Squad!