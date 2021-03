The Suicide Squad, guida completa al cast: chi interpreta chi nel film di James Gunn?

Il trailer e il poster ufficiale di The Suicide Squad hanno fatto schizzare alle stelle l'attesa per il nuovo cinecomic di James Gunn, che dopo la saga dei Guardiani della Galassia per i Marvel Studios è approdato in casa DC Films con un sequel/reboot di Suicide Squad del 2016.

Il progetto si preannuncia spettacolare e pieno di star, al punto che è difficilissimo stare dietro a chi interpreta chi: in questo breve speciale proviamo a fare chiarezza fornendovi tutte le informazioni note sul cast e i personaggi DC che appariranno nel film:

John Cena come Peacemaker : un killer spietato che crede nel raggiungimento della pace attraverso la violenza della guerra; sarà il protagonista della serie tv spin-off Peacemaker in arrivo su HBO Max.

: un killer spietato che crede nel raggiungimento della pace attraverso la violenza della guerra; sarà il protagonista della serie tv spin-off Peacemaker in arrivo su HBO Max. Margot Robbie come Harley Quinn : lei la conoscete, giusto?

: lei la conoscete, giusto? Idris Elba nel ruolo di Bloodsport : un mercenario con un costume tecnologicamente avanzato che solo lui può usare. Si unisce alla Task Force X in modo da potersi riunire con sua figlia Tyla, e originariamente Elba era stato ingaggiato per sostituire Will Smith nei panni di Deadshot, ma in un secondo momento il personaggio fu riscritto Bloodsport.

: un mercenario con un costume tecnologicamente avanzato che solo lui può usare. Si unisce alla Task Force X in modo da potersi riunire con sua figlia Tyla, e originariamente Elba era stato ingaggiato per sostituire Will Smith nei panni di Deadshot, ma in un secondo momento il personaggio fu riscritto Bloodsport. Joel Kinnaman come Rick Flag : il leader militare della Suicide Squad, che torna dal film precedente.

: il leader militare della Suicide Squad, che torna dal film precedente. Jai Courtney come Capitano Boomerang : ladro australiano che brandisce i boomerang, anche lui è comparso nel primo film.

: ladro australiano che brandisce i boomerang, anche lui è comparso nel primo film. Peter Capaldi come Il Pensatore : un supercriminale molto noto dell'universo dei fumetti DC, che nel corso della sua storia editoriale ha avuto quattro diverse iterazioni e sfidato numerosi supereroi.

: un supercriminale molto noto dell'universo dei fumetti DC, che nel corso della sua storia editoriale ha avuto quattro diverse iterazioni e sfidato numerosi supereroi. David Dastmalchian come Polka-Dot Man : un criminale che indossa un abito ricoperto di pois che in realtà nascondono una varietà di gadget.

: un criminale che indossa un abito ricoperto di pois che in realtà nascondono una varietà di gadget. Daniela Melchior come Ratcatcher 2 : controlla i topi, incluso il suo topo domestico Sebastian.

: controlla i topi, incluso il suo topo domestico Sebastian. Michael Rooker come Savant : l'attore di Guardiani della Galassia torna a collaborare con James Gunn nei panni di un pirata informatico.

: l'attore di Guardiani della Galassia torna a collaborare con James Gunn nei panni di un pirata informatico. Alice Braga come Sol Soria : altro personaggio con poteri tecnologici.

: altro personaggio con poteri tecnologici. Pete Davidson come Blackguard : un mercenario.

: un mercenario. Nathan Fillion nel ruolo di T.D.K. : un superumano con l'abilità di staccarsi le braccia e usarle in combattimento (davvero).

: un superumano con l'abilità di staccarsi le braccia e usarle in combattimento (davvero). Sean Gunn nel ruolo di Weasel : il fratello del regista, dopo aver interpretato il procione antropomorfo Rocket Raccoon nei film Marvel, passa in DC per interpretare una donnola antropomorfa.

: il fratello del regista, dopo aver interpretato il procione antropomorfo Rocket Raccoon nei film Marvel, passa in DC per interpretare una donnola antropomorfa. Flula Borg come Javelin : un ex atleta olimpico che brandisce giavellotti come armi

: un ex atleta olimpico che brandisce giavellotti come armi Mayling Ng come Mongal : nei fumetti sorella di Mongul, nemico di Superman, come il fratello possiede superforza e super-resistenza

: nei fumetti sorella di Mongul, nemico di Superman, come il fratello possiede superforza e super-resistenza Sylvester Stallone come King Shark : uno squalo antropomorfo, con la voce della star di Rocky e Rambo.

: uno squalo antropomorfo, con la voce della star di Rocky e Rambo. Viola Davis come Amanda Waller : gestisce il programma Task Force X, un altro personaggio che torna dal film originale

: gestisce il programma Task Force X, un altro personaggio che torna dal film originale Taika Waititi: in un ruolo sconosciuto

Per altri approfondimenti correte a recuperare (o rivedere) il primo trailer ufficiale di The Suicide Squad.