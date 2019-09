The Suicide Squad: guardate il Joker di Jared Leto senza tatuaggi

Dopo l'annuncio del cast di The Suicide Squad la maggior parte dei fan DC si è potuta dire entusiasta per i grandi nomi coinvolti, come Margot Robbie, Idris Elba e John Cena.

Tuttavia, tra i ritorni dal precedente film del 2016 diretto da David Ayer, come Viola Davis e Joel Kinnaman, è assente Jared Leto, interprete di Joker, dettaglio che non è sfuggito ad alcuni spettatori e che anzi ha fatto letteralmente infuriare i supporter dell'attore.

Con l'avvento del nuovo Joker interpretato da Joaquin Phoenix, e soprattutto ora che lo stesso Leto è passato alla Marvel nel ruolo di Morbius, è improbabile che i fan potranno rivedere il Joker del 2016, a meno di qualche cameo segreto nel film di Gunn. cIn calce all'articolo potete vedere una fan-art che immagina il ritorno del personaggio, con un viso leggermente più sobrio grazie all'assenza dei tatuaggi, conferendogli allo stesso tempo un sorriso davvero sinistro.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Leto nel film di Gunn, magari in un cameo segreto e non annunciato come quello di Matt Damon in Interstellar o Brad Pitt in Deadpool 2? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

The Suicide Squad arriverà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 6 aprile 2021. Nel cast anche Michael Rooker, Peter Capaldi, Taika Waititi e Sean Gunn.