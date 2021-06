The Suicide Squad, guardate il buffo video promozionale di James Gunn per il film DC

Attenzione agli "effetti collaterali" della visione di The Suicide Squad al cinema. Quali sono? Ve lo dice James Gunn in questo buffo video promozionale del film.

Ora che si è finalmente tornati al cinema e si può di nuovo riassaporare il gusto di guardare un blockbuster sul grande schermo, non c'è davvero nessuna scusa per non recarsi al più vicino Multiplex e "spararsi" l'esplosivo The Suicide Squad in IMAX su quelle comode poltroncine... Proprio come era sraro inteso inizialmente.

O almeno, questo è il messaggio che una catena di sale cinematografiche canadesi ha chiesto a James Gunn di registrare per gli spot promozionali della pellicola. Solo, con termini un po' più specifici e... Coloriti.

"Ho registrato questo spot di #TheSuicideSquad per una catena di cinema ieri. Di solito, le varie catene da ogni parte del mondo richiedono dei messaggi specifici. Una canadese ha richiesto questo" ha premesso il regista nel post.

E nel video allegato lo sentiamo dire: "Non vediamo l'ora che possiate godervi The Suicide Squad nel modo in cui doveva essere visto fin dall'inizio: su uno schermo così grande che farà esplodere i vostri dannati bulbi oculari dalla gioia"

Beh, se non altro siamo in tema...

The Suicide Squad arriverà nelle sale italiane il 5 agosto 2021.