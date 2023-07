The Suicide Squad, il franchise non farà parte del corso DC Universe

Anche se The Suicide Squad, insieme alla serie HBO Max Peacemaker, ha rappresentato il suo debutto nell'universo DC, ma il film con Margot Robbie e Idris Elba non farà parte del canone DCU, il nuovo corso cinematografico con la leadership di Gunn e Peter Safran che verrà inaugurato con Superman: Legacy.

Dopo aver parlato della situazione di Nathan Fillion nel ruolo di Lanterna Verde e in quello precedente di T.D.K., James Gunn ha commentato l'ingresso di molti nuovi personaggi in Superman: Legacy, primo capitolo del DC Universe, nel quale non rientreranno i vecchi prodotti DC tra cui anche The Suicide Squad.



Già lo scorso anno Gunn aveva ribadito che non ci sono in programma nuovi capitoli di The Suicide Squad, aggiungendo:"Sì, ne abbiamo parlato. Ma l'onesta verità è che ho molte ore della giornata per lavorare sulle cose. E mi sono divertito così tanto a lavorare in tv che penso davvero che sarà quello che farò il prossimo anno mia vita".



In ogni caso Viola Davis riprenderà il ruolo di Amanda Waller nella serie Waller, che fa parte della fase Gods & Monsters, e che si svolgerà tra la prima e la seconda stagione di Peacemaker.



Nel frattempo sono stati scelti David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, scelti come protagonisti per Superman: Legacy, il prossimo film che inaugurerà il DC Universe.