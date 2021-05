The Suicide Squad, una foto inedita ritrae i personaggi del film di James Gunn

Questa sarà l'estate degli eroi grazie al ritorno in grande stile del MCU con Black Widow e Shang-Chi e la Leggenda dei 10 Anelli, ma anche quella dei "combinaguai" che cercano di salvare il mondo con The Suicide Squad di James Gunn. Vediamo insieme una foto inedita dal cinecomic DC.

Come per Black Widow e altri grandi titoli estivi, Fandango ha voluto regalarci una piccola preview di ciò che vedremo in The Suicide Squad per mezzo di un'immagine inedita (che trovate anche nella nostra gallery) con alcuni dei protagonisti del film.

Ecco allora che troviamo Peacemaker (John Cena), Bloodsport (Idris Elba), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) e King Shark (doppiato da Sylvester Stallone) sulla spiaggia di Corto Maltese, una piccola isola del Sud America, che nel nostro caso farà da ambientazione per le scene in cui la Task Force X andrà alla ricerca di Rick Flag (Joel Kinnaman) e Harley Quinn (Margot Robbie) per poterli reclutare per la missione affidatagli da Amanda Waller (Viola Davis).

Quella di James Gunn si preannuncia essere una pellicola assolutamente esplosiva (nel vero senso della parola, il regista ha promesso un numero altissimo di esplosioni), e sicuramente tra le più attese dai fan.

The Suicide Squad arriverà nelle sale italiane il 5 agosto 2021.