The Suicide Squad: una foto confermerebbe un personaggio, sarà quello di Taika Waititi?

Parrebbe proprio che il villain di The Suicide Squad di James Gunn sia stato rivelato, e assieme a lui l'identità del personaggio interpretato da Taika Waititi nel film... Ovvero, la stessa persona?

L'entusiasmo per i reveal di The Suicide Squad durante il DC FanDome (la presentazione di cast e personaggi di The Suicide Squad e una prima featurette del film) era tanto che ci è voluto un attimo prima che ci accorgessimo dell'assenza all'appello di uno degli interpretipiù anticipati della pellicola: Taika Waititi.

E sebbene i fan abbiano subito ipotizzato che l'eclettico artista possa in realtà doppiare King Shark, nonostante sia stato annunciato Steve Agee come colui che gli presterà (letteralmente) il volto, una nuova still proveniente dalla featurette diffusa lo scorso sabato (che trovate anche nella nostra gallery, via Heroic Hollywood) avrebbe dimostrato la presenza del villain Starro, personaggio che ora il web sta ora associando proprio a Waititi.

Tuttavia, il sito Slashreport, che come riporta CBM aveva reso nota l'identità del personaggio interpretato da Idris Elba un giorno prima del suo annuncio, afferma che Starro nel film non parlerebbe, bensì comunicherebbe solo attraverso le persone soggette al suo controllo mentale (esercitato attaccando una versione più piccola di se stesso sul volto della vittima designata).

Inoltre, sempre secondo il sito, il regista di Thor Ragnarok sarebbe in realtà Ratcatcher, considerando anche che Daniela Melchior è indicata come Ratcatcher 2, e non Ratcatcher, nel roll call.

Insomma, pare proprio che l'identità di Taika Waititi in The Suicide Squad rimarrà un mistero fino a prova contraria.

Voi però cosa ne pensate? Quale personaggio vorreste che interpretasse? Fateci sapere nei commenti.