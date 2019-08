The Suicide Squad: Flula Borg si unisce al cast del film di James Gunn

Deadline ha rivelato che l'attore e DJ tedesco Flula Borg ha preso parte al cast di The Suicide Squad, il sequel (?) diretto da James Gunn che vedrà il ritorno di Margot Robbie al suo terzo film nei panni di Harley Quinn dopo il primo Suicide Squad e Birds of Prey, quest'ultimo in arrivo nel 2020.

Il ruolo di Borg nel film DC non è ancora stato rivelato, ma secondo il report interpreterà l'interesse amoroso di uno dei protagonisti. L'attore si unisce ai già confermati Viola Davis (Amanda Waller), Hai Courtney (Capitan Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) e le new entry David Dastmalchian (Mister Polka-Dot), Daniel Melchior (Ratcatcher) e Idris Elba.

Borg nella sua carriera ha recitato in Pitch Perfect 2 e Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare e ha prestato la voce per film animati come Ferdindand, Ralph Spacca Internet, e Trolls World Tour (aprile 2020). Per quanto riguarda la TV, invece, l'attore ha partecipato a Curb Your Enthusiasm, Good Place e The Boss Baby: Back in Business. Tra i suoi prossimi impegni segnaliamo un ruolo in Judy Small al fianco di Haley Joel Osment e Alicia Silverstone.

La sceneggiatura di The Suicide Squad è pronta e Gunn si prepara ad iniziare a breve le riprese del suo primo cinecomic targato DC. Una volta terminata la sua esperienza con la Warner Bros., il regista tornerà a collaborare con i Marvel Studios per il terzo capitolo dei Guardiani della Galassia.