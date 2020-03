The Suicide Squad, Flula Borg non ha la minima idea di chi abbia interpretato nel film

Warner Bros. e il regista James Gunn finora non hanno mai annunciato ufficialmente quali nuovi personaggi vedremo nel prossimo The Suicide Squad, ma grazie a vari leak, foto dal set e ipotesi più o meno concrete nel corso dei mesi qualche dettaglio è emerso.

Tra questi c'è anche quello del ruolo dell'attore tedesco Flula Borg, che qualche tempo fa è stato fotografato sul set in quello che sembra essere il costume del personaggio DC Comics Javelin: la situazione paradossale però è che, sebbene i fan ne siano (quasi) convinti, lui non ha la minima idea di chi abbia interpretato.

Quando gli è stato chiesto qualche dettaglio sul suo suo personaggio e più in generale sul film, Borg ha rilasciato una risposta esilarante. "Non ho idea di cosa abbia fatto o di chi abbia interpretato, ma posso dirti che gli snack erano deliziosi sul set", ha detto Borg a ComicBook. "Molto gustosi, e c'erano anche un sacco di tovaglioli e i servizi igienici erano sempre vicini al set, quindi se nel caso in cui avessi dovuto usare un bagno, questo sarebbe stato disponibile anche per me. Oh e avevano l'acqua. Penso, a questo punto, l'unica cosa che posso dire è che è stato un periodo molto spensierato e una grande avventura della quale sono molto entusiasta e non vedo l'ora che anche i fan possano viverla."

Ricordiamo che le riprese del film sono fortunatamente state completate appena prima del lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus, e in questi giorni James Gunn sta lavorando al montaggio da casa. Secondo quanto riferito dal regista e sceneggiatore, il film avrà un tono tutto suo.

