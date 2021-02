The Suicide Squad: il film è pronto, James Gunn non ha avuto interferenze da Warner

Dopo praticamente un anno di post-produzione, James Gunn ha comunicato che il suo lavoro su The Suicide Squad è ufficialmente concluso e che il film è finito e pronto per essere distribuito al cinema. Nell'annunciare questa novità, il regista ha anche ringraziato la Warner Bros. per avergli concesso carta bianca sul progetto e non aver interferito.

A comunicare la lieta notizia ai fan è stato lo stesso Gunn attraverso un consueto tweet sul suo profilo social: "The Suicide Squad è completamente finito e montato, ho preso io ogni decisione e loro non hanno mai interferito, nemmeno per una volta. Mi hanno dato solo qualche piccola nota, erano buone e per cose minori e dovevo accettarle solo se l'avessi voluto, se pensavo non fosse il caso avrei anche potuto ignorarle. Creativamente parlando, la Warner è stata straordinaria".

Di sicuro si tratta di una novità assoluta questa dichiarazione a favore completo della Warner, che negli ultimi anni non ha brillato certo per la libertà concessa ai suoi registi - specialmente in ambito di cinecomic - si pensi al trattamento riservato al Justice League di Zack Snyder per cui si è dovuti ricorrere ai ripari con una director's cut invocata dai fan dopo il disastro della versione cinematografica di Joss Whedon, o ancora alla poca libertà lamentata per Birds of Prey da Cathy Yan.

Recentemente, è stata svelata la nuova sinossi ufficiale di The Suicide Squad, che non rivela, dunque, quale sarà l'obbiettivo dei protagonisti: per quello, presumibilmente, dovremo aspettare di avvicinarci ulteriormente alla data d'uscita del film di James Gunn. A proposito: pare sia stato proprio il regista di The Suicide Squad a chiedere a John Cena di mangiare 40 empanadas di fila per una scena del film! Nei giorni scorsi, inoltre, è stato ufficializzato l'arrivo di altri spin-off di The Suicide Squad oltre a quello su Peacemaker.