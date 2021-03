The Suicide Squad, il film di James Gunn torna a mostrarsi nel nuovo spot TV

In questi giorni in cui il cinema sembra un lontano miraggio l'avvicinarsi dell'uscita di The Suicide Squad è una di quelle cose che ci consente di tirare una boccata d'ossigeno, ricordandoci che alla riapertura delle sale ci sarà di nuovo modo di divertirci in compagnia a suon di follia e scurrilità targate James Gunn.

Il primo trailer ufficiale di The Suicide Squad ci ha già anticipato qualcosa di ciò che vedremo sul grande schermo, tra violenza più o meno gratuita, battutacce e personaggi destinati inevitabilmente a entrare nei nostri cuori proprio come quelli partoriti dalla geniale mente del regista per il Marvel Cinematic Universe.

A conferma di quanto visto nel trailer arriva ora dunque il nuovo spot TV ufficiale del film, che riprende gran parte delle scene già viste: a farla da padrone anche qui sono ovviamente alcuni personaggi da cui ci aspettiamo molto, uno su tutti il già amatissimo King Shark di Sylvester Stallone.

Quali sono le vostre aspettative sul film di James Gunn? Pensate che il regista di Guardiani della Galassia riuscirà a far risorgere la banda di Harley Quinn dalle ceneri dell'insuccesso del 2017? Diteci la vostra nei commenti! Qui, nel frattempo, trovate tutto ciò che c'è da sapere su The Suicide Squad.