The Suicide Squad: il film di James Gunn sarà collegato alla Snyder Cut?

Finalmente ci siamo: il trailer di The Suicide Squad è arrivato e ci ha permesso di dare un primo sguardo all'attesissimo film di James Gunn sulla squadra di supercattivi già protagonista (in una diversa formazione) della versione di David Ayer del 2017. Ma come si colloca il film di Gunn in relazione all'altro film-evento del momento?

In molti, infatti, si sono chiesti dopo l'uscita del trailer se il film sulla squadra capitanata dalla Harley Quinn di Margot Robbie possa in qualche modo esser collegato alla Snyder Cut di Justice League: con grande delusione di molti, però, la risposta sarà molto probabilmente negativa.

Ad oggi, infatti, il cosiddetto SnyderVerse sembra destinato a diventare a tutti gli effetti un universo parallelo e indipendente dal resto del DC Extended Universe, con Warner Bros. che non sembra interessata ad approfondire oltre la visione del regista dei supereroi DC.

Ma come la mettiamo, allora, con Joker e Harley Quinn? È presto detto: il personaggio di Jared Leto, fatto fuori dal progetto di Gunn, sembra ormai parte integrate dell'universo snyderiano e, vista e considerata la natura ibrida tra sequel e reboot di The Suicide Squad, non sarà necessario motivare in alcun modo la sua assenza.

Il personaggio di Margot Robbie è invece stato soltanto nominato durante la scena dell'Incubo della Snyder Cut, durante la quale Batman parla inoltre di averla vista morire tra le sue braccia. Gli unici due personaggi-ponte tra i due film, insomma, sembrano effettivamente non costituire un problema: meglio, dunque, evitare di volare troppo con la fantasia. Trailer a parte, intanto, ecco gli spettacolari poster di The Suicide Squad rilasciati nelle ultime ore.