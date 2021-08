The Suicide Squad, il film di James Gunn avrà un sequel? Ecco cosa sappiamo

Tuffarsi nel mondo dei cinecomic vuol dire anche avere a che fare con una certa idea di progettualità, con film pensati, in genere, per godere almeno di un paio di sequel che possano magari vedere i protagonisti interagire con gli altri personaggi del franchise: sarà lo stesso, dunque, per il The Suicide Squad di James Gunn?

Il film DC che ha esordito con un roboante 100% su Rotten Tomatoes potrebbe rivelarsi in effetti una vera e propria miniera d'oro per Warner Bros., vista l'accoglienza solitamente riservata dal pubblico alle opere di James Gunn e l'innegabile potenziale dei personaggi.

Quanto visto in The Suicide Squad sembra però rendere piuttosto difficile un'operazione di questo tipo: senza fare alcun tipo di spoiler, ci limiteremo a dire che, tra le varie morti già annunciate dal regista stesso e un finale che sembra lasciar intendere che i nostri (anti)eroi non accetterebbero molto volentieri una nuova missione di questo tipo, le possibilità di dar vita a un sequel sembrano effettivamente scarse.

Nel mondo del cinema, comunque, tutto è possibile: chissà che, davanti a delle performance strabilianti al botteghino, Warner Bros. non decida di insistere con Gunn o, eventualmente, di contattare qualche suo collega! The Suicide Squad a parte, intanto, vediamo cosa ne è stato del Superman di James Gunn.