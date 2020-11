The Suicide Squad, il film avrà un panel al CCXP Worlds: nuovo trailer in arrivo?

La squadra di super villain/antieroi più sgangherata che c'è sarà presente al CCXP Worlds, la convention brasiliana che si terrà la prossima settimana, che dedicherà un panel alla Suicide Squad di James Gunn.

La pandemia globale ha arrecato parecchi danni al settore dell'intrattenimento, e tra li rami che ne hanno maggiormente risentito ci sono stati senz'altro gli eventi organizzati con una forte partecipazione dal vivo come festival, convention e fiere, che sono state quasi tutte cancellate o rimandate.

Ci sono poi quelle manifestazioni che hanno deciso di tentare comunque la sorte e proseguire comunque, nel massimo della sicurezza possibile, con i propri programmi dal vivo, mentre altre, come ad esempio il Comic Con di San Diego hanno scelto di tenersi online, con un'edizione virtuale dal comfort delle proprie abitazioni.

Anche il CCXP quest'anno ha optato per la soluzione digitale, come si può vedere anche sul sito ufficiale di CCXP Worlds, e dall'account di Warner Bros. Pictures Brasil ci arriva la conferma che The Suicide Squad sarà presente nel programma di domenica 6 dicembre.

"C'è un sacco di gente, ed è pazzesco. Non c'è squadra più divertente di questa! date un'occhiata a questa troupe durante il panel dedicato al #CCXPWorlds, il 6 dicembre alle 5 di pomeriggio" si legge nel tweet della compagnia, al quale ha risposto anche il regista del film, James Gunn: "Non vedo l'ora!".

Che sia l'occasione giusta per mostrarci un nuovo trailer o qualche footage del film?

The Suicide Squad arriverà nelle sale ad agosto 2021.