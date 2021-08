The Suicide Squad, fermi tutti: i fan hanno scovato il pene di Weasel!

Dopo aver scoperto chi sarebbe morto nella versione originale di The Suicide Squad, è il momento di scoprire il retroscena più appassionante e divertente del nuovo film di James Gunn: il villain Weasel ha un pene?

A quanto pare, la risposta è si: i fan se ne sono accorti nelle scorse ore e hanno pubblicato un fermo immagine sui social, con la foto che è divenuta immediatamente virale. Purtroppo si tratta di un frame tutt'altro che in HD, ma diciamo che le 'dimensioni' della donnola umanoide bastano a sconfiggere la pessima risoluzione. Potete 'godervi' l'esilarante immagine in calce all'articolo.

La scena di riferimento arriva praticamente all'inizio di The Suicide Squad, quando la squadra viene presentata con la bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti dipinta su un grande muro che si staglia sullo sfondo. Tra l'altro, includendo anche uno dei ribelli ucciso da Bloodsport e Peacemaker nella scena più controversa di The Suicide Squad, il film di James Gunn include almeno tre immagini di nudità frontale completa, che con molta probabilità rappresenta una sorta di record per il genere dei cinecomics.

Ricordiamo che The Suicide Squad ha avuto uno dei peggiori debutti al box office per la DC Films, ma ha recuperato grazie a cifre da record su HBO Max, servizio di streaming on demand della Warner che negli USA ha distribuito il cinecomic in contemporanea con la sua uscita nei cinema. Sempre su HBO Max ad inizio 2022 arriverà lo spin-off Peacemaker, realizzato da James Gunn e incentrato sul personaggio di John Cena, mentre il presidente della DC Films Walter Hamada ha già confermato che il regista tornerà in futuro per realizzare nuovi progetti della casa di produzione.