The Suicide Squad: una fanart promuove il film omaggiando i fumetti, James Gunn approva

Il regista di The Suicide Squad James Gunn condivide una strepitosa fanart ispirata ai fumetti per la pellicola DC in arrivo quest'estate sugli schermi.

In attesa di vedere cosa combinerà la sgangherata banda di supercriminali DC nel cinecomic diretto da James Gunn, il regista ha voluto condividere con noi una ispiratissima fanart con protagonisti proprio alcuni dei personaggi del film.

King Shark (Sylvester Stallone/Steve Agee), Captain Boomerang (Jay Courtney), Harley Quinn (Margot Robbie) e Peacemaker (John Cena) sono solo alcuni dei membri della Task Force X che vediamo impegnati a combattere contro Starro , proprio come facevano i membri della Justice League of America nell'iconica copertina di The Brave and the Bold numero 28 (1960), intitolato "Starro the Conqueror!", dove veniva introdotta per la prima volta il gruppo di supereroi composto da Superman, Batman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter e Wonder Woman.

In The Suicide Squad, vi ricordiamo, vedremo i seguenti personaggi:

Viola Davis - Amanda Waller

Margot Robbie - Harley Quinn

Jai Courtney - Captain Boomerang

Joel Kinnaman - Rick Flag

David Dastmalchian - Polka-Dot Man

John Cena - Peacemaker

Idris Elba - Bloodsport

Nathan Fillion - TDK

Flula Borg - Javelin

Peter Capaldi - The Thinker

Sean Gunn - Weasel

Pete Davidson - Blackguard

Michael Rooker - Savant

Steve Agee - King Shark

Alice Braga - Solsara

Daniela Melchior - Ratcatcher II

Il film uscirà il 5 agosto nelle sale italiane.