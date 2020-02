The Suicide Squad sarà diverso da I Guardiani della Galassia, afferma James Gunn

Un fan ha chiesto su Instagram se il tono del nuovo The Suicide Squad sarà in qualche modo simile a The Guardian of the Galaxy. Gunn ha risposto in maniera lapidaria che i due progetti sono radicalmente differenti.

In effetti James Gunn è uno dei pochi registi ad aver cambiato casacca. Dopo aver diretto i due capitoli de I Guardiani della Galassia sta ora lavorando al film DC. Per Gunn non ci sono rivalità tra Marvel e DC, ed è allora più che giusto chiedersi se non veda una certa continuità tra i due progetti che lo vedono al timone. Dopotutto si tratta ancora di gestire un gruppo di personaggi provenienti dal mondo dei fumetti, anche se stavolta saranno tutti villain.

Un fan ha chiesto, nelle storie di Instagram: "La Suicide Squad avrà lo stesso tono dei guardiani in quanto a ironia e musica? " Gunn ha risposto che queste caratteristiche sono prerogative esclusive dei guardiani: "No. È una cosa che hanno solo loro"

La domanda è più che lecita, dato che il gruppo capitanato da Starlord faceva dell'ironia l'arma principale per conquistare lo spettatore. Le musiche anni '80, poi, caratterizzavano i film in maniera vivace ed originale. Difficile prevedere in che direzione andrà la Suicide Squad ora, ma c'è da dire che il film del 2016 provava comunque a far sorridere. Che abbiano definitivamente abbandonato la linea comica in favore di atteggiamenti più maturi? David Ayer, colui che aveva diretto il film del 2016, ha affermato che Gunn sta reinventando The Suicide Squad, anche se alcuni personaggi saranno gli stessi.