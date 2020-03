The Suicide Squad sarà diverso da tutti gli altri film DC

Dopo aver anticipato alcuni dettagli sulla storia di Harley Quinn, James Gunn è tornato a parlare del suo atteso The Suicide Squad, il sequel/reboot del film di David Ayer atteso nelle sale per il 2021.

Rispondendo come ormai di consueto alla domanda di un fan su Instagram, il quale ha chiesto al regista se la pellicola proporrà un tono simile a quello scanzonato di Shazam!, Gunn ha infatti confermato che The Suicide Squad "Avrà un'identità tutta sua".

Niente di cui stupirsi, dunque, visto che Warner Bros. ha dato carta bianca al regista dei Guardiani della Galassia anche nella scelta dei personaggi di DC da portare sul grande schermo.

Per quanto riguarda il cast del film, faranno ritorno Viola Davis (Amanda Waller), Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Captain Boomerang) e Joel Kinnaman (Rick Flag), una scelta che conferma però una certa volontà di non distaccarsi del tutto dal "capitolo precedente", mentre al loro fianco troveremo le new entry Idris Elba, John Cena, Michael Rooker e Peter Capaldi, i cui ruoli non sono ancora stati rivelati.

Le riprese di The Suicide Squad sono terminate da poco più di due settimane, e Gunn ha rivelato di essere già al lavoro su un primo montaggio del film che dovrebbe arrivare a breve negli uffici Warner. In attesa di vedere le prime immagini ufficiali, qui potete trovare un artwork di The Suicide Squad realizzato durante la produzione.