The Suicide Squad debutterà su HBO Max, cosa ne pensa James Gunn?

La scorsa settimana, con una mossa destinata a ridisegnare l'orizzonte di Hollywood, WarnerMedia ha annunciato che tutti i suoi film del 2021 andranno contemporaneamente su HBO Max e in sala in base ad un rivoluzionario metodo di distribuzione.

Tra i tantissimi titoli del calendario 2021 di Warner Bros, come visto nella nostra guida completa, ci sarà anche l'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, nuovo cinecomic DC Films realizzato dall'autore di Guardiani della Galassia. Ora, dopo le dichiarazioni avvelenate di Christopher Nolan nei confronti della decisione di WarnerMedia, la questione è: cosa ne pensa James Gunn?

Secondo quanto riferito dalle fonti dell'Hollywood Reporter Gunn, che si definisce un 'agnostico delle piattoforme streaming', "non è stato assolutamente contento quando lo studio ha reso noto il suo scioccante piano proponendo questa formula, che includerà anche The Suicide Squad". Su Twitter, Borys Kit di THR ha notato che Gunn è tra i talenti "scontenti" della decisione, mentre lo stesso rapporto è 'abbellito' dalle dichiarazioni del regista di The Dark Knight e Tenet, che ha commentato che l'annuncio del 3 dicembre non ha senso economico e ha definito HBO Max "il peggior servizio di streaming".

Giovedì, i dirigenti di WarnerMedia hanno affermato che questo "piano annuale unico", una risposta strategica all'impatto della pandemia COVID-19 in corso, è "una vittoria per gli amanti del cinema e gli espositori".