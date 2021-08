The Suicide Squad, Deathstroke di Joe Manganiello guida il team nei concept ufficiali!

Pochi minuti fa sono emersi sul web alcuni dei primi concept art di The Suicide Squad, il nuovo lungometraggio DC Films scritto e diretto da James Gunn, e le immagini hanno mostrato che inizialmente il leader del gruppo doveva essere Deathstroke di Joe Manganiello.

L'artwork, che potete vedere come al solito in calce all'articolo, è presente nella featurette di HBO Max The Suicide Squad: The Way of the Gunn, uno speciale dietro le quinte sulla realizzazione del cinecomic DC disponibile in esclusiva sul servizio di streaming on demand. Deathstroke può essere visto guidare il team composto da Polka-Dot Man, Ratcatcher 2, Peacemaker e King Shark attraverso le onde – un ruolo che, nel film finito e arrivato al pubblico, è andato come noto al Bloodsport di Idris Elba.

Deathstroke del DCEU è interpretato da Joe Manganiello, e finora è apparso solo nella versione teatrale di Justice League e nella sua versione director cut, Justice League di Zack Snyder. L'attore aveva già parlato del coinvolgimento di Deathstroke nelle fasi preliminari di quello che un tempo era noto come Suicide Squad 2, e lo stesso Gunn aveva confermato al podcast Happy Sad Confused che Manganiello ha quasi indossato nuovamente l'armatura per unirsi alla nuova Task Force X. "Ho sicuramente considerato di utilizzare Deathstroke, e ovviamente ho considerato Joe", aveva detto il regista. Come potete vedere nelle immagini, infatti, Gunn è in piedi tra la scrivania e le immagini di Deathstroke, mentre è impegnato a dare al suo team alcune indicazioni per il film.

The Suicide Squad è ora in programmazione nei cinema italiani.