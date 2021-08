The Suicide Squad, la DC era preoccupata per la violenza di una scena: scopriamo quale

Nel corso di una recente intervista con Variety, dopo aver parlato delle sue idee per far scontrare la Task Force X con Superman, il regista e sceneggiatore James Gunn ha rivelato nuovi retroscena sul suo nuovo film, The Suicide Squad.

In particolare, l'autore ha parlato di come una particolare scena del film abbia spaventato i produttori della DC Films, che temevano che in quella circostanza la storia si fosse spinta troppo oltre. Si tratta della sequenza in cui Bloodsport (Idris Elba) e Peacemaker (John Cena) fanno a 'gara' a chi uccide più nemici nella giunga per salvare Rick Flag, solo per scoprire poco dopo che Rick Flag sta benissimo e che quelli trucidati senza pietà in realtà erano i buoni.

James Gunn ha dichiarato: "Hanno provato a tirarmi il freno a mano qualche volta. In particolare c'è stata la sequenza nella giungla con Bloodsport e Peacemaker, lì avevano molte riserve. Io ho adorato la sequenza, è divertente e per me mira al cuore di ciò di cui parla il film, nello specifico per l'evoluzione di Bloodsport: è da qui che inizia ad imparare che essere un uomo ed essere un leader non è sinonimo di essere un uomo tossico, e che il percorso verso la vera virilità passa attraverso la vulnerabilità. Quella sequenza è una parte importante di tutto ciò, una gara di virilità tra due pazzi. Ma dopo una proiezione di prova, mi sono reso conto di aver tirato molto la corda. Ma nel senso, di averla tirata davvero tanto. C'erano alcuni dirigenti della Warner Bros. un po' sconvolti, mi hanno detto: 'Ti prego, dicci che non ci spingeremo oltre questo limite'. A quel punto ho modificato un po' le cose. Ho aggiunto, la scena in cui Amanda Waller dice esplicitamente alla squadra di entrare nel campo e uccidere tutti: in questo modo, Bloodsport e Peacemaker stanno eseguendo gli ordini, e Amanda in un certo senso è l'antagonista nel film."

E a proposito di rated-r: nel frattempo, continua la campagna promozionale per la director's cut di Suicide Squad di David Ayer.