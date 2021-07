The Suicide Squad, David Dastmalchian presenta Polka Dot Man: 'Un personaggio fantastico'

Manca un mese all'uscita di The Suicide Squad, e abbiamo letto le ultime anticipazioni di Margot Robbie su Harley Quinn. Fa parte del cast anche David Dastmalchian, nel ruolo di Polka Dot Man. In una recente intervista l'attore ha parlato del suo personaggio, presentandone alcuni aspetti e raccontando il suo personale rapporto con lui.

"Ero imbarazzato, ad essere onesti, perché il nome ha acceso un po' di memoria" ha raccontato David Dastmalchian, ammettendo che, pur essendo un lettore dei fumetti, non ricordava l'esistenza del personaggio di Polka Dot Man. "Abner è un personaggio davvero meraviglioso... Sento che c'è un filo tra me e questo personaggio in alcune parti della mia vita, penso, quando non mi apprezzavo o non pensavo che ciò che avevo da offrire forse era bello o interessante, e poi certe circostanze sono sorte nella mia vita, e probabilmente mia moglie e i miei amici mi hanno fatto sentire così. C'è questa affinità tra me e Abner in questo senso."

Mentre James Gunn teme di commuoversi alla premiere di The Suicide Squad, Dastmalchian ha continuato a raccontare il suo personaggio, affermando che i suoi poteri possono essere visti "come un'abilità o come una disabilità", anche per il fatto che "causano una quantità atroce di dolore e di imbarazzo. Quando comincio a pensare a come costruire il personaggio, penso a come funzionerebbe la sua voce, e penso a come avvengono tutti questi meccanismi" ha concluso.