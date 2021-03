The Suicide Squad, David Dastmalchian sul film di James Gunn: 'È una bellissima follia'

Sempre grazie al primo trailer ufficiale di The Suicide Squad abbiamo avuto modo di dare una primissima occhiata in azione anche al Polka-Dot Man interpretato da David Dastmalchian, che dopo la pubblicazione del footage ha voluto esprimere una sua opinione sul film scritto e diretto da James Gunn via Instagram.

Scrive Dastmalchian condividendo lo screen del momento in cui nel trailer si legge "dalla mente terribilmente geniale di James Gunn":



"È una mente bellissima, contorta, complessa, piena d'amore, oscura, folle e oltremodo brillante... e sono davvero grato di far parte di qualcosa di che ha inventato. Non vedo l'ora di potere vedere con tutti voi al cinema il film fottutamente completo". L'interprete ha anche condiviso sul suo profilo social il character poster ufficiale del suo personaggio, che tra i tanti presenti nel film è sicuramente uno dei più strambi.



Vi ricordiamo che The Suicide Squad vedrà 14 supercriminali scelti e controllati da Amanda Waller inviati in missione sull'Isola di Corto Maltese per uccidere il dittatore Silvio Luna, in possesso di segreti relativi a strani e pericolosi esperimenti nazisti. Qualcosa non andrà però nel verso giusto, mettendo in serio pericolo l'intero gruppo.



L''uscita del film è prevista per il 5 agosto 2021. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.