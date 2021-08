The Suicide Squad, David Dastmalchian ha adottato un gatto randagio: ecco Polka-Dot Cat!

David Dastmalchian, la star di The Suicide Squad, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn, ha adottato un gatto randagio conosciuto durante le riprese, e finalmente lo ha mostrato sulla sua pagina ufficiale di Instagram con indosso un costume da Polka-Dot Man fatto su misura.

Il felino, già ribattezzato dai followers di David Dastmalchian come Polka-Dot Cat, è il protagonista assoluto del post che l'attore ha pubblicato nelle scorse ore sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram: come potete vedere in calce all'articolo, Abner Bubblegum Polka Dot Cat, o Bubblegum in breve, indossa una versione a misura di gatto dell'iconico completo Polka-Dot Man. Nella didascalia di accompagnamento al post, Dastmalchain ha sfruttato il momento per promuovere l'adozione di animali.

"Con l'aiuto della mia famiglia di The Suicide Squad e di alcuni generosi amanti degli animali che abbiamo conosciuto a Panama, sono riuscito a salvare Bubblegum (nome completo: Abner Bubblegum Polka Dot Cat). È stata una benedizione per la nostra famiglia ed è stato determinante nell'aiutarci durante la pandemia. Si prega di adottare, non comprare acquisti e sterilizzare/castrare i vostri animali domestici. (Il costume è stato realizzato da Judianna Makovsky). Grazie, James Gunn!"

Polka-Dot Man è stato introdotto per la prima volta dalla DC Comics nei primi anni '60, come cattivo minore di Batman. Vero nome Abner Krill, il personaggio era solito condurre una serie di rapine usando il suo abito a pois, i cui punti potevano essere lanciati per evocare ogni sorta di gadget e armi. A causa della sua natura ridicola, Polka-Dot Man non è stato esattamente uno dei personaggi più noti comune nell'universo DC negli ultimi decenni, ma ora grazie a The Suicide Squad e al lavoro di James Gunn, è tornato sotto i riflettori.

Per altri approfondimenti: Joel Kinnaman è stato accusato di stupro, scoprite che cosa è successo.