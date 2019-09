The Suicide Squad: Dave Bautista diventa Bane in una splendida fan art

Dave Bautista non sarà tra i protagonisti di The Suicide Squad, con James Gunn che eredita il ruolo dietro la macchina da presa di David Ayer. La nuova versione cinematografica del più pericoloso team di villain della DC, avrà un cast ricchissimo ma l'interprete di Drax il Distruttore non figura nell'elenco dei protagonisti.

Tutto questo non ha impedito ad un fan di creare un'immagine in cui Bautista veste i panni di Bane. Non è stata ancora confermata la sua presenza in The Suicide Squad e al momento sembra alquanto improbabile ma i fan non smettono mai di sognare e hanno pensato, anche in questo caso, ad un ipotetico Bautista in versione Bane.



Dave Bautista aveva espresso il suo dispiacere per l'allontanamento di James Gunn dalla regia di Guardiani della Galassia Vol. 3 e aveva confessato di voler tornare a lavorare con il regista in futuro. Dopo il ritorno di Gunn nel progetto targato Disney, il problema è risolto. In questo momento Bautista sta girando il nuovo film Netflix di Zack Snyder, Army of the Dead.

Nel cast di The Suicide Squad torneranno Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Viola Davis nelle vesti di Amanda Waller, Jai Courtney nei panni di Capitan Boomerang e Joel Kinnaman nelle vesti di Rick Flag. Tra le new entry più note ci sono Idris Elba, John Cena e Taika Waititi.