The Suicide Squad, il curioso riferimento a Chris Pratt nel film di James Gunn

Che ci sia un rapporto di grande stima professionale e amicizia tra James Gunn e l'attore di Guardiani della Galassia Chris Pratt è risaputo (non tutti possono fare i propri auguri di compleanno con un video di Pratt che mangia un insetto), ma ne vedremo un esempio anche nel nuovo film del regista, The Suicide Squad.

Non è un easter egg vero e proprio, e non lo vedrete fino ai titoli di coda del film, ma sappiate che James Gunn ha deciso di inserire un piccolo riferimento a collega e amico Chris Pratt nel cinecomic DC The Suicide Squad. Come? È questa la parte bizzarra...

Tra i membri della Task Force X di The Suicide Squad vedremo anche il personaggio di Daniela Melchior, Ratcatcher 2, che come si intuisce anche dal nome, ha una certa affinità con i roditori. Per questo, il set del film ha visto parecchi topolini aggirarsi per i suoi corridoi, incluso uno di nome Crisp Ratt.

"Abbiamo lavorato con parecchi roditori. Circa due dozzine, credo. Ma avevamo due topi principali: uno lo abbiamo chiamato Jaws, e l'altro Crisp Ratt" ha raccontato Gunn ai microfoni di EW! "Erano i nostri roditori principali, ed erano davvero dolci. Hanno interpretato Sebastian per la maggior parte del film. Crisp sapeva fare delle cose che Jaws non sapeva fare, e viceversa. Jaws era quello più docile, quindi quando avevamo bisogno di un topo che stesse lì sulle spalle di Daniela, o che stesse in braccio a lei o cose simili, era quasi sempre Jaws. Quando avevamo bisogno di un topo un po' folle, che doveva bere acqua o correre attraversi la stanza, quello era Crisp Ratt".

Un omaggio che a quanto pare l'attore ha piuttosto gradito: "Ho mandato un messaggio a Chris l'altro giorno per dirgli 'Stiamo lavorando ai credits del film e uno dei nostri topi lo abbiamo chiamato Crisp Ratt. Ovviamente era inteso come omaggio nei tuoi confronti, ma volevo essere sicuro che fosse tutto ok e che ti andasse bene che il nome comparisse nei titoli di coda'. Lui lo ha trovato davvero esilarante"

The Suicide Squad arriverà ad agosto al cinema.