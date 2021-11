The Suicide Squad: cuccioli vestiti da Task Force X per Halloween fanno impazzire i fan

Ormai è passata circa una settimana dalla notte di Halloween ma sui social la sua forza propulsiva non si è ancora del tutto esaurita tanto che tra i trend topic di questi giorni c'è un gruppo di cuccioli vestiti come la Task Force X di The Suicide Squad: Missione Suicida di James Gunn. I fan sono letteralmente impazziti per questo tenero gruppo.

Un fan di The Suicide Squad ha infatti vestito i propri cuccioli come i personaggi di The Suicide Squad taggando poi lo stesso James Gunn nel suo post su Twitter (e rimandandone a un altro sul suo profilo Facebook dove sono presenti altre tenerissime foto dei suoi cani); James Gunn ha quindi ritwittato il post spargendolo anche a tutti i suoi followers che hanno cominciato a rispondere con affetto sotto.

Solo ieri James Gunn ha postato una foto inedita dal set di The Suicide Squad in cui possiamo riconoscere i servitori di palazzo e i guerriglieri delle scene di Corto Maltese a Panama City. Nella foto possiamo notare anche Sol Soria interpretata da Alice Braga e la Resistenza Maltese.

In The Suicide Squad, arrivato nei cinema e su HBO Max all'inizio di quest'anno con grande successo, Corto Maltese è un luogo centrale. La piccola isola immaginaria al largo della costa dell'Argentina viene infatti conquistata dal dittatore dal pugno di ferro Silvio Luna che viene però assassinato da Harley Quinn, personaggio interpretato da Margot Robbie. A guidare la resistenza è Sol, che è riuscita a rovesciare il regime tirannico dopo la morte di Silvio, portando il Paese alla liberazione e dunque alle libere elezioni.

Gunn è attualmente impegnato nella post-produzione di Peacemaker che arriverà su HBO Max a gennaio e tra non molto comincerà le riprese di Guardiani della Galassia 3 per i Marvel Studios. Nell'attesa vi lasciamo alla recensione di The Suicide Squad.