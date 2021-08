The Suicide Squad, crossover con Marvel alla prima: presenti Tom Holland e Kumail Nanjiani

Quante volte abbiamo sognato di assistere a un crossover tra Marvel e DC? Il potenziale per dar vita a qualcosa di divertente c'è tutto e, in fondo, chissà che un giorno i due colossi dell'intrattenimento non decidano davvero di fare un passo avanti in tal senso! Ad oggi, però, tocca accontentarci di quanto visto alla premiere di The Suicide Squad.

Il film di James Gunn, che già vedrà la collaborazione di un punto fermo dell'MCU come Taika Waititi, ha infatti debuttato ufficialmente poche ore fa in quel di Los Angeles davanti a una pletora di star, tra cui figuravano ovviamente protagonisti del film come Margot Robbie, Joel Kinnaman, John Cena, Nathan Fillion, Jennifer Holland, Steve Agee, Sean Gunn, Flula Borg, Alice Braga, Jai Courtney, Storm Reid, Daniela Melchior e Michael Rooker.

Ad attirare l'attenzione di stampa e fan è stata però la presenza di due illustri membri della concorrenza, vale a dire lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe Tom Holland e la new-entry Kumail Nanjiani, che farà il suo esordio nel franchise tra qualche mese in occasione dell'uscita dell'attesissimo Gli Eterni di Chloe Zhao.

Sognare costa davvero poco: al momento, però, un crossover di questo tipo è tutto ciò a cui possiamo aspirare! Buttando un occhio al futuro, intanto, scopriamo insieme quali sono le possibilità che The Suicide Squad riceva un sequel.