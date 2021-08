The Suicide Squad: cos'è Corto Maltese e perché è legata a Batman di Tim Burton?

La presenza di Corto Maltese all'interno di The Suicide Squad rappresenta un sottile ma profondo collegamento del film di James Gunn con Batman di Tim Burton, il seminale cinecomic del 1989 interpretato da Michael Keaton e Jack Nicholson.

Nel nuovo lungometraggio della DC Films, Amanda Waller (Viola Davis) invia la Task Force X sull'isola sudamericana di Corto Maltese durante la rivoluzione contro i generali che hanno preso il potere del governo. La maggior parte degli spettatori però sicuramente non sa che Corto Maltese era già apparsa in un film DC prima di The Suicide Squad: sebbene non rappresenti un punto importante della trama del cinecomic del 1989, la Corto Maltese dilaniata dalla guerra faceva già parte del background di Vicki Vale, il personaggio interpretato da Kim Basinger in Batman di Burton.

Come potete vedere nel frame in calce all'articolo, tratto dal film dell'89, la reporter era stata a Corto Maltese per testimoniare gli orrori della guerra, e il pezzo susseguente le aveva garantito la copertina della prestigiosa rivista TIME Magazine. In una delle scene più famose del film, quella al museo di Gotham, Joker prende il portafogli di Vicky e mostra interesse per le foto dei cadaveri degli abitanti di Corto Maltese. "Non so se è arte, ma mi piace", osserva il villain di Jack Nicholson. Inoltre, l'isola di Corto Maltese ha una parte importante anche in Il ritorno del cavaliere oscuro, la più famosa graphic novel di Batman scritta e disegnata da Frank Miller.

Ricordiamo che il Batman di Michael Keaton tornerà in The Flash, al fianco del Batman di Ben Affleck, al Flash di Ezra Miller e alla Supergirl dell'esordiente Sasha Calle.