The Suicide Squad, come cambia il legame tra Harley Quinn e Joker? Ne parla Margot Robbie

Margot Robbie ha spiegato come il legame tra Harley Quinn e il Joker cambierà in The Suicide Squad. In un'intervista al Toronto Sun, Robbie ha approfondito il discorso che lega il suo personaggio a quello di Jared Leto, che non comparirà nel film di James Gunn. L'attrice riprenderà il ruolo per la terza volta dopo Suicide Squad e Birds of Prey.

"Penso che nel primo film di Suicide Squad avesse una certa sicurezza e arroganza, sapendo di avere la protezione del Joker. Era tipo 'Andrò in questa missione, e lui mi tirerà fuori di qui in un secondo... ". Questa era una specie di sua prerogativa nel film. Poi in Birds of Prey era 'Oh, è un mondo spaventoso e freddo. Forse non posso farlo'. In questo film il tempo è passato, non si collega direttamente a nessuno di quei film, ma non è più qualcosa con cui Harley sta lottando. Non sta aspettando che Joker si presenti e non si chiede se può farlo da sola e lo sa" ha dichiarato Robbie.



Dalle parole dell'attrice traspaiono delle caratteristiche differenti da parte di Harley Quinn che vedremo in The Suicide Squad; sarà un'Harley diversa rispetto a quanto visto soprattutto in Suicide Squad di David Ayer, quando il personaggio sembrava molto dipendente dall'influenza del Joker di Jared Leto. In attesa di vedere la versione di Gunn potete leggere la nostra recensione di Suicide Squad di David Ayer.

The Suicide Squad vedrà il ritorno di Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Joel Kinnaman nel ruolo di Rick Flag e Jai Courtney in quello di Captain Boomerang. Insieme a loro si aggiungono al cast David Dastmalchian, Steve Agee, Daniela Melchior, Idris Elba, John Cena, Nathan Fillion, Pete Davidson, Peter Capaldi, Sean Gunn e Michael Rooker.



Ecco la nostra analisi del trailer di The Suicide Squad di James Gunn.