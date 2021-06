The Suicide Squad, clamoroso: il nuovo trailer è su YouTube, ma i fan non sono contenti!

Il nuovo trailer di The Suicide Squad era nell'aria, il regista e sceneggiatore James Gunn nei giorni scorsi aveva fatto intendere che sarebbe arrivato presto e infatti negli scorsi minuti il filmato promozionale è comparso su YouTube.

Purtroppo, però, il filmato promozionale non è stato distribuito come i fan si aspettavano: invece che essere caricato come un tradizionale video di YouTube, infatti, il nuovo trailer ufficiale di The Suicide Squad ha iniziato a comparire in maniera assolutamente randomica come pubblicità riprodotta prima dei video della piattaforma di streaming. Insomma per il momento è visionabile solo casualmente e non riproducibile autonomamente, ma se siete fortunati l'algoritmo di YouTube vi mostrerà tantissime scene inedite tratte dal film.

Ad esempio, il filmato si apre con Bloodsport di Idris Elba che sta scontando la sua pena detentiva quando Amanda Waller gli offre la possibilità di unirsi alla Task Force X; dopo alcune scene con sua figlia, Bloodsport minaccia la Waller con una penna, dopodiché il trailer si sposta sull'introduzione dei tanti protagonisti del film. Al momento non è chiaro se il filmato in questione è stato pensato per essere una pubblicità esclusiva di YouTube o se si tratta davvero del nuovo trailer ufficiale, quindi rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.

The Suicide Squad arriverà nei cinema dal 6 agosto prossimo. La serie tv spin-off Peacemaker con protagonista il personaggio interpretato John Cena - che sarà introdotto nel film - è attualmente in fase di produzione per il servizio di streaming on demand HBO Max, scritta e diretta da James Gunn.