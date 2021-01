The Suicide Squad, il cinecomic di James Gunn si mostra nel trailer HBO Max

The Suicide Squad, l'atteso cinecomic DC Films scritto e diretto dal papà di Guardiani della Galassia James Gunn, è tornato a mostrarsi nel nuovo video promozionale di HBO Max.

Una delle scene nel video promozionale include una ripresa di The Suicide Squad (intorno allo 0:14) che mostra quattro membri della Task Force X: Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Peacemaker (John Cena), Bloodsport (Idris Elba) e Ratcatcher 2 (Daniela Melchior). Il contesto della scena purtroppo non è chiaro, ma il footage va ad aggiungersi a quello mostrato nel primo trailer ufficiale di The Suicide Squad, mostrato la scorsa estate durante il DC FanDome costruito intorno a diverso materiale dietro le quinte.

Ricordiamo che inizialmente il film era previsto per un debutto teatrale nell'agosto 2021, ma la Warner Bros. ha deciso di indirizzare tutte le sue uscite dell'anno appena iniziato sul servizio di streaming on demand HBO Max. The Suicide Squad è uno dei principali progetti Warner in arrivo, insieme a The Matrix 4 e Dune, e anche se in precedenza è stato riferito che la mossa ha lasciato non propriamente soddisfatto il regista James Gunn, per il momento i piani della major non cambiano.

Nel frattempo, il regista nelle scorse ore ha iniziato le riprese di Peacemaker, serie tv esclusiva HBO Max e spin-off del film incentrato sull'omonimo personaggio di John Cena.