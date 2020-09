The Suicide Squad: chi è Weasel, l'assurda donnola assassina interpretata da Sean Gunn?

Grazie al trailer introduttivo di The Suicide Squad abbiamo potuto dare uno sguardo ai pazzoidi protagonisti del nuovo film di James Gunn: il regista ha riservato un ruolo sopra le righe anche per il fratello Sean Gunn.

Famoso per aver interpretato Kraglin nei film dedicati ai Guardiani della Galassia e Kirk nella serie Una Mamma Per Amica, l'attore vestirà i panni di Weasel, fondamentalmente una donnola gigante che potrebbe trovare più di qualche esito comico nel folle film DC.

Nei fumetti esistono due versioni del villain: l'alter ego di John Monroe e un Weasel del futuro, nemico del neo Batman Damien Wayne. La versione di The Suicide Squad sarà ispirata con ogni probabilità all'originale, apparso per la prima volta nel fumetto The Fury of Firestorm #35, nel 1985.

Monroe viene descritto come uno studente della Stanford University, discriminato e vittima dei bulli, che lo soprannominano "donnola". Non riesce ad opporsi efficacemente a loro, ma crescendo si garantisce una cattedra presso la Vandermeer University ed è qui che incontra nuovamente gli ex-compagni che lo avevano preso di mira anni prima e che ora mettono a rischio il suo posto di lavoro. Decide quindi di vendicarsi, creando un inquietante costume da donnola dotato di artigli e diventando un serial killer.

Uccide due dei suoi ex compagni e si avventa persino sul suo vecchio insegnante, Martin Stein. In realtà Stein è il supereroe principale del fumetto (Firestorm), e dopo una lotta corpo a corpo riesce a sconfiggere Weasel e a mandarlo in prigione.

Visto che la Suicide Squad non è altro che un gruppo di criminali condannati, assoldati dal governo in cambio di uno sconto sulla pena, il cerchio si è concluso. Il film di Gunn riprenderà con ogni probabilità da qui, con Weasel che si unisce ad Harley Quinn, a King Shark e agli altri per una missione che solo un branco di spregevoli geni del crimine possono portare a termine.

Intanto i fan attendono di sapere quale ruolo interpreterà Taika Waititi e se James Gunn rivoluzionerà davvero i cinecomics con il black humor.