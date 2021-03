The Suicide Squad, chi è Starro? Tutto sul kaiju del film di James Gunn

Grazie al trailer ufficiale di The Suicide Squad - Mission Suicida abbiamo potuto dare finalmente un'occhiata a uno degli antagonisti principali del film, ovvero Starro, il gigantesco alieno a forma di stella marina che darà al team di Amanda Waller del bel filo da torcere.

Creato da Gardner Fox e Mike Sekowsky nel 1960, Starro è comparso per la prima volta nel n.28 di The Brave and the Bold in una storia intitolata "Starro The Conqueror". Possiamo definirlo una "minaccia di livello Justice League", in quanto il suo obiettivo è quello di conquistare il pianeta che ha preso di mira attraverso l'utilizzo dei suoi cloni, che si attaccano al volto delle specie viventi (un po' come i face hugger di Alien) e consentono a Starro di esercitare controllo mentale su di loro.

L'alieno possiede anche la capacità di rigenerare completamente il suo corpo, almeno finché anche solo un piccolo segmento di sé rimane in vita, permettendogli di riprendersi anche dalle sconfitte più pesanti e organizzare una nuova invasione planetaria. Le sue abilità includono anche il volo, la duplicazione e la capacità di proiettare energia. Nei fumetti di New 52, inoltre, Starro ha sviluppato i talmente tanto i suoi poteri di controllo mentale da non avere bisogno più dei cloni per impossessarsi della volontà delle persone. Una scelta che potremmo vedere all'opera anche nella pellicola di James Gunn.

Siete curiosi di vedere il villain all'opera? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, James Gunn ha svelato un cameo di The Suicide Squad.