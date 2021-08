The Suicide Squad, chi muore nel film di James Gunn? Scopriamolo insieme

James Gunn ci aveva avvisato: in The Suicide Squad moriranno moltissimi personaggi. Ora che il film è arrivato nelle sale, sappiamo quanto il regista sia stato di parola, ma a conti fatti chi sono i personaggi che hanno timbrato il cartellino per l'ultima volta nella pellicola?

The Suicide Squad di James Gunn è finalmente arrivato nelle sale di tutto il mondo, e fin dai primi minuti, il nuovo cinecomic DC ha mostrato un incredibile coraggio, considerando che quasi metà del suo cast viene fatto fuori proprio in questo lasso di tempo.

Ma anche andando avanti, Gunn non ha avuto troppe remore, e ci ha fatto "pentire" di non aver dato ascolto a una delle tagline del film: "Non affezionatevi troppo".

Così tra membri della Missione Suicida titolare (Team A e Team B) e supervillain, sono questi i personaggi che ci hanno salutato più o meno presto nel film:

Blackguard (Pete Davidson)

Mongal (Mayling Ng)

Javelin (Flula Borg)

Captain Boomerang (Jay Courtney)

T.D.K. (Nathan Fillion)

Savant (Michael Rooker)

The Thinker (Peter Capaldi)

Rick Flag (Joel Kinnaman)

Polka-Dot Man (David Dastmalchian)

Starro

Ma non solo tra gli individui dotati di strani poteri e straordinarie abilità si registrano delle morti. A lasciarci, oltre ad alcuni civili e a un gran numero di membri della resistenza (in una scena tanto grottesca quanto divertente), sono anche il dittatore di Corto Maltese e il suo generale e... Il povero Milton, uno dei membri della Resistenza dell'isola e autista designato per la missione dei nostri (anti)eroi.

Silvio Luna (Juan Diego Botto)

Mateo Suarez (Joaquin Cosio)

Milton (Julio Ruiz)

E a voi quale morte in The Suicide Squad ha colpito di più?