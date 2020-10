The Suicide Squad, ecco il cast di James Gunn in una nuova foto dal set

Sul social network Instagram è arrivata una nuova foto dal set di The Suicide Squad, l'attesissimo cinecomic Warner Bros e DC Films scritto e diretto da James Gunn, acclamato regista di Guardiani della Galassia.

Il nuovo scatto di The Suicide Squad mostra Blackguard di Pete Davidson insieme a Javelin di Flula Borg e anche Sean Gunn, interprete di Weasel, anche se ovviamente il fratello del regista indossa un completo da motion capture per il suo ruolo. Inoltre, anche Mongal di Mayling Ng può anche essere vista alla sinistra del trio, e a giudicare dall'espressione di Davidson e dalla risata di Gunn, il gruppo si stava sicuramente divertendo nei panni della nuova Task Force X.

Potete dare un'occhiata alla foto dal set del film di James Gunn nel post che trovate in calce all'articolo.

Sebbene molti film siano stati rimandati a causa della pandemia, The Suicide Squad è al momento uno dei pochissimi ad aver mantenuto la sua data di uscita originale, ancora prevista per l'agosto 2021. Il trailer del DC FanDome ha anticipato le atmosfere del progetto, sicuramente uno dei più attesi del prossimo anno e fra le armi principali di Warner Bros., così sicura della riuscita del film di James Gunn da aver annunciato anche una mini-serie spin-off per HBO Max incentrata su Peacemaker, il personaggio interpretato da John Cena.

