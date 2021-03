The Suicide Squad: il cast è come una famiglia sul set di James Gunn, ecco le foto

Come accade sempre sui set dei film diretti da James Gunn, l'atmosfera che circonda la produzione e le relazioni interpersonali all'interno del cast sono molto distese ed amichevoli, equiparabili a quelle di una vera famiglia. Non fa eccezione nemmeno l'ultimo The Suicide Squad, come dimostrano le nuove foto dal dietro le quinte emerse online.

Dopo aver condiviso il trailer ufficiale di The Suicide Squad, James Gunn ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'enorme affetto ricevuto e l'entusiasmo verso appunto le prime immagini della pellicola, e nel farlo ha caricato sul suo account Instagram alcune foto scattate nel dietro le quinte della lavorazione al film e che mostrano l'atmosfera amichevole e famigliare del set nel quale hanno lavorato. Nelle foto sono ritratti i componenti del cast sempre insieme, sia per foto di rito che durante le letture del copione oppure durante l'ultimo Halloween.

"Grazie a tutti quanti voi per i complimenti e i commenti e i retweet del trailer di The Suicide Squad, le vostre parole gentili mi hanno emozionato più di una volta. Adoro questo film e la gente che ci ha lavorato e non vedo l'ora di poterlo vedere insieme a tutti voi al cinema il 6 agosto".

Gunn è attualmente in Canada per girare lo spin-off su Peacemaker con John Cena protagonista, dopodiché si metterà al lavoro sulla produzione di Guardiani della Galassia Vol.3. In The Suicide Squad: Missione Suicida, sappiamo che uno degli obiettivi della Missione Suicida sarà il dittatore Silvio Luna, in possesso di segreti relativi a esperimenti nazisti. Altro importante obiettivo collegato a questo è la distruzione di un laboratorio-prigione conosciuto come Jotunheim. Tale Jotunheim esiste anche nei fumetti ed è proprio un laboratorio situato nell'immaginario paese del Qurac, gestito da un'organizzazione terroristica chiamata Jihad e al centro di un'importante run della Suicide Squad, anche se la storia del film cambierà sicuramente in modo radicale rispetto a quella a fumetti.